Гърция гори от седем места! Властите поискаха съдействие от Европейския механизъм за гражданска защита за 4 самолета, заради огромните горски пожари в страната, пише prothotema.

Има непрекъснати съобщения за евакуация в Ахая, Закинтос, Хиос, Превеза, Арта, Айтолоакарнания и Волви. Огънят в Ахая бушува на три фронта, като пламъците са навлезнали в индустриалната зона, изгаряйки няколко фабрики. Новият и старият национален път Патра - Пиргос са затворени, има и трима пострадали, които са откарани в болница с изгаряния.

Пожарът на Хиос също бушува на три фронта във Волисос, Писпилунта и Потамия.

Здравният център на Теспротико е евакуиран, както и този в Като Ахая. Болницата на Хиос обаче остава нащрек.

В западната част на Хиос се провежда спасителна операция за евакуация на хора. Те са блокирани на плажовете Лимния и Агия Маркела поради голям горски пожар, съобщава „Катимерини“.

В операцията участват пет кораба на бреговата охрана, спасителна лодка, моторница и частни лодки. В района духат ветрове със сила 5, докато властите работят за овладяване на пожара.