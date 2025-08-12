Скъпи млади хора на Бургас,



Днес, в Международния ден на младежта, искам да се обърна към вас с благодарност и признание. Вие сте енергията, вдъхновението и творческата сила на нашия град. Вашите идеи, мечти и упоритост правят Бургас по-жив, по-цветен и по-устремен към бъдещето.

Вярвам, че нашият дълг е да ви подкрепяме – да създаваме условия, в които да се развивате, да учите, да творите и да постигате целите си тук, у дома. Бургас има нужда от вас – от вашия талант, вашата смелост и вашата активна гражданска позиция!

Нека този ден ни напомня, че бъдещето започва от днес – с вашите действия, с вашите усмивки, с вашата вяра, че заедно можем повече.

Пожелавам ви смелост да следвате мечтите си и сили да ги превърнете в реалност!

Честит Международен ден на младежта!