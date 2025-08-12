На 11 август в 10:16 часа в Районната служба пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН) – Златоград е получен сигнал за бедстващо животно. Котка се е оказала заклещена на високо дърво на ул. „Беловидово“ в града.

На място незабавно е изпратен екип от пожарникари, които с помощта на ръчна стълба успяха да свалят бедстващото животно и да го спасят.

Спасителната операция премина успешно, а котката вече е в безопасност. Случаят е поредното доказателство за бързата и всеотдайна помощ, която служителите на пожарната оказват не само на хора, но и на животни в нужда.