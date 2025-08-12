2,7 милиона туристи са регистрирани от януари до края на май, заяви заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева, като обвърза резултата и с приемането на страната ни в Шенген от началото на годината.

Отчетени са над 6 милиона нощувки, каза още Георгиева. Според нея с въвеждането на еврото от началото на 2026 година страната ни ще стане още по-атрактивна дестинация за чуждите туристи:

"Приемането на България в еврозоната е не само икономически процес, но и възможност за изграждане на нова идентичност на страната ни в европейски и глобален контекст, което носи повече сигурност, стабилност, гъвкавост и надяваме се повече инвестиции в България. Еврото е предпочитаната валута при почти 40% от трансграничните плащания в световен мащаб и за почти половината от износа на ЕС в световен мащаб".