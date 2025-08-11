Кодът за намаление може да бъде взет до края на деня на 12 август

София, 11.08.2025 г. Само на 12 август клиентите на Yettel ще могат да се възползват от ексклузивна еднодневна оферта за смартчасовника TRENDER Razor Smartwatch Black - стилен и функционален модел с AMOLED дисплей и възможност за провеждане на Bluetooth разговори. Специалният промокод може да се вземе единствено в мобилното приложение на оператора до 23:59 ч. на 12 август и да се използва до края на следващия ден - 13 август. С него потребителите получават 30% отстъпка при покупка на устройството в брой през онлайн магазина на Yettel, без необходимост от подписване на договор. Часовникът се предлага в елегантен черен цвят, като доставката му е безплатна.

TRENDER Razor Smartwatch се отличава със стилна визия и качествена изработка, която го превръща в перфектния аксесоар както за работния ден, така и за свободното време. Корпусът е изработен от цинкова сплав, използвана заради здравината и лекотата ѝ, а изтънченият дизайн е допълнен от кожена каишка в класически черен цвят. Дисплеят е AMOLED с диагонал от 1.43 инча и висока резолюция от 466 x 466 пиксела - ярък, отчетлив и видим дори на открито. Часовникът е едновременно лек и устойчив, а благодарение на водо- и прахоустойчивостта си с IP67 сертификат може да се носи без притеснение при различни условия.

Освен елегантната си външност TRENDER Razor предлага и впечатляващ набор от функционалности, които го поставят сред сериозните конкуренти в класа му. Над 100 спортни режима са интегрирани в устройството и могат да бъдат активирани с лекота, което го прави идеален партньор за тренировки, спорт и движение. Освен това смартчасовникът проследява в реално време сърдечната честота, качеството на съня и разполага с функция за измерване на активността през деня. Всички данни се визуализират чрез мобилното приложение DaFit – съвместимо както с Android (от 5.0 нагоре), така и с iOS (от 9.0 нагоре).

TRENDER Razor Smartwatch поддържа Bluetooth 5.0 и предлага възможност за провеждане на обаждания директно през часовника – особено удобно, когато телефонът е в чантата или джоба. Освен това, устройството разполага с полезни функции като аларма, хронометър, таймер и преглед на историята на активностите. Батерията с капацитет 200 mAh осигурява до 5–6 дни работа при нормално използване и се зарежда до пълния си капацитет за около два часа. В комплекта има всичко необходимо – заряден кабел, гаранционна карта и подробно ръководство на български език, което улеснява първите стъпки дори на начинаещите потребители.