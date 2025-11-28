Цяла нощ аварийни екипи дежуриха в общините Петрич, Сандански, Симитли и Струмяни, които са в бедствено положение заради силните валежи. Наводнени са десетки обществени сгради и частни домове, има разрушени пътни настилки и мост.

Най-тежко е положението в селата Генерал Тодоров, Рупите и Ключ. В Сандански цели квартали са под вода, а свлачища в Кресненското дефиле и прохода "Предел" затрудниха движението, стена на частен язовир се скъса, заливайки село Митино с вода и кална маса.

На четири сигнала за отводняване на къщи са се отзовали през изминалите 24 часа пожарникарите от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) в Петрич. Това съобщи главен инспектор Стоян Тилев, началник на службата. Две от наводнените къщи са били в град Петрич, една в село Ново Кономлади и една в село Рупите, поясни той. По думите му вечерта е преминала спокойно. В РСПБЗН не са постъпили нови сигнали. Бедственото положение общината е до 3 декември.

Щабът за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия премина на непрекъснат режим на работа. Въведени са временни ограничения, с които се забранява влизането, пребиваването и движението на моторни превозни средства в районите на бедствието, освен тези на екипите на Единната спасителна система и за продоволственото снабдяване на населението.

Според данните на НИМХ нивата на реките Струма и Места са малко над средните, но все още далеч от критичните стойности. По-голям риск представляват малките притоци, които се вливат в тях.

По магистрала „Струма“ движението е спокойно, но на много места продължава да вали, което изисква по-ниска скорост и повишено внимание от шофьорите.