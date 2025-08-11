Шестмесечно бебе е с тежка черепно-мозъчна травма и кръвоизливи след падане от люлка, съобщиха за bTV от болницата в Монтана.

Детето е транспортирано с медицински хеликоптер.

По време на инцидента шестмесечното бебе е било с по-голямо дете от семейството - дванайсетгодишно момиче, която го изпуснала, докато го люлее.

Дежурните медици от филиала на спешна помощ във Вършец се усъмнили и подали сигнал до 112. По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от полицията в Монтана.