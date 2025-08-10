9-годишно момиче от Генерал Тошево е в болница в Добрич, след като бе ударено не от една, а от две тротинетки на улица в града.

Инцидентът е станал в събота вечерта.

При инцидента детето е получило контузия на главата и охлузни рани по ръката. Състоянието на пострадалото момиче не е опасно за живота, съобщава Про Нюз Добрич.

За изследвания на главата детето е приведено в болницата в Добрич. Медицинските специалисти ще проведат необходимите процедури за установяване на състоянието на детето.

Обстоятелствата около инцидента се изясняват.