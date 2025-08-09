Два хеликоптера - единият от Ново село и двата самолета от Швеция, продължават към 19 часа да гасят пожара, който бушува втори ден край Сунгурларе. Единият от хеликоптерите е бил изпратен на друг пожар и това е наложило включването на BalckHawk. Около 16.30 ч огънят е бил овладян, но тъй като вятарът е сменил посоката си, той е тръгнал към селата Балабанчево и Бероново. В момента ситуацията е под контрол, но от кризисния щаб се тревожат вятарът да не се обърно отново и пламъците да обхванат предишните села.