Запазете датата 19 декември! Дядо Коледа пристига в Етно Кафене и музей - Бургас да раздаде подаръци на послушните и талантливи бургаски деца!

На сцената от 18:00 часа в празничния двор на Етнографския музей те ще могат да впечатлят добрия старец с песен, стихче или танц, а той ще ги очаква с изненади до елхата.

Как да участвате:

- Каним родителите на всички деца, които желаят да се срещнат с белобрадия старец, да изпратят 3 имена и любимото изпълнение на децата им (заглавие на песен, стихотворение или танц) на електронна поща reservations@gotoburgas.com);

- След получено потвърждение да занесат в празничната къщичка на остров Св. Анастасия в двора на Етнографски музей очаквания от тяхното дете подарък (с етикет или надпис с трите имена на детето).

Телефон за връзка с дядо Коледа: 0882004121.