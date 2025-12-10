Православната църква почита паметта на светите мъченици Мина, Ермоген и Евграф на 10 декември.



Те живели по времето на жестокият гонител на християните император Максимиан. Веднъж той пратил в Александрия един от заслужилите си войници - атинянина Мина, с поръчение да усмири вълненията, възникнали в града, и да се погрижи да отвърне християните от тяхната вяра. Царят не знаел, че Мина сам вярвал в Христа.



Атинянинът пристигнал в Александрия и наскоро чрез мъдрите си разпоредби усмирил вълненията и привел всички дела в ред. А що се отнася до вярата Христова, той говорел, че тя едничка е истинска и спасяваща вяра.

Думите си той доказвал чрез дела, бидейки крайно милосърден и добър. Господ му дарувал чудотворна, целебна сила. Всички болни, които получавали изцерение чрез неговите молитви, славели Бога, и вярата в Христа се разпространявала в Александрия все повече и повече.



Научил за това, разгневеният император свикал своя съвет и след съвещание с велможите си решил да изпрати в Александрия градския управител Ермоген, от всички уважаван мъж. Той му дал най-строги заповеди против християните и особено против Мина.



В Александрия Ермоген арестувал Мина, който бил неотклонен от вярата си и го подложил на мъчения.

Отрязали му краката - мъченикът хвалел Бога; след това го лишили от език и очи - мъченикът всичко търпял радостно и спокойно. Хвърлили го в тъмницата. Там през нощта при чудна светлина му се явил Сам Христос и го изцерил, като обещал, че и Ермоген скоро ще дойде до познание на истината.



На сутринта войниците едва повярвали на изцеления Мина и започнали да хвалят Бога, а той отишъл здрав при Ермоген.

Чудно видение в същото време се представило на Ермоген. Той видял два светли ангела, увенчаващи мъченика с нетленен венец, и като паднал при нозете на Мина. После се покръстил, раздал имотите си и с Мина започнали да проповядват истинската вяра и чрез Божията сила правели чудеса.



Накрая в Александрия пристигнал самият Максимиан и започнал да ги изтезава. Те обаче на мига се изцерявали. Един езически учен и писател, на име Евграф, като видял тия чудеса, повярвал и открито изповядвал вярата си в Иисуса Христа. Царят със своята ръка го убил.



Мина и Ермоген по заповед на царя били посечени с меч, а телата им в железен ковчег били хвърлени в морето.

Но ковчегът не потънал, а доплувал до Византион (днешния Истанбул), където епископът, уведомен по чудесен начин за пристигането на св. мощи, извадил из морето телата на мъчениците и с чест ги погребал близо до градските стени.



Имен ден празнуват Мина, Ермоген и Евграф.