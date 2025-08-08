Две деца и жена са ранени при катастрофа на АМ „Тракия“ край Бургас, станала около 12.50 ч. днес. Инцидентът е станал в района на км. 345 на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас. Лек автомобил "Ситроен", с габровска регистрация предприема изпреварване на "Фолксваген", с бургаска регистрация, движещ се в дясното пътно платно, но водачът му, по първоначални данни, губи контрол и блъска изпреварвания автомобил, с който се превозвали семейство с две деца. От удара двете коли излезли извън магистрала и спрели в крайпътната нива. В болнично заведение са отведени двете деца от "Фолксваген" и пътничка от габровския "Ситроен". Към момента все още няма данни за здравословното им състояние.