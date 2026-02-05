Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски обяви, че регулаторът започва проверки по сигналите за завишени сметки за ток в различни региони на страната. При установени нарушения ще бъдат налагани строги санкции на електроразпределителните дружества.

„Първо искам да подчертая дебело, че независимо, че тази проверка беше анонсирана като съвместна такава между МЕ и КЕВР – ние, като независим орган, сме отговорни за определянето на цените и контрола при тяхното прилагане. Тоест, като институция, която отстоява своята независимост, и не сме допускали намеса в определянето на цената на ел. енергия от страна на изпълнителната власт, така и няма да допуснем намеса в контролната дейност на комисията“, заяви Младеновски.

И поясниха, че по закон компетентността по контрол върху прилагането на цените е на Комисията за енергийно и водно регулиране, като ролята на Министерството на енергетиката се свежда единствено до проверка за техническото състояние на мрежата и то няма отношение към прилагането на цените.





Екипи на КЕВР още вчера са влезли в електроразпределителните мрежи – Запад и са започнали проверка там, като се очаква до няколко дни това да се случи и в останалите електроразпределителни предприятия. Там те ще проверяват:

► Ще изискват информация за фактурите, като ги сравняват със съпоставим период през предходната година;

► Дали правилно са приложени цените и отчетният период;

► Ще проверяват и начина, по който са превалутирани сметките;

Там, където отчетат завишени количества електрическа енергия, ще свалят електромерите за метрологична проверка.

„Ако установим нередности, ще бъдем безкомпромисни в санкциите, които ще прилагаме към електроразпределителните дружества“, категоричен бе председателят на КЕВР.

Пламен Младеновски подчерта също, че цената на тока от 1 януари 2026 г. или през последните месеци не е била увеличавана и изменяна. „Последното изменение на цената е от 1 юли 2025 година, когато тя бе изменена с минималните 2,58%, което ни нарежда на едно от последните места по цена на електроенергия в Европа“, допълни той.

Шефът на КЕВР коментира също, че се информират за тези завишени сметки от „еуфорията, която е настанала в социалните мрежи и от медиите“. „До момента в КЕВР броят на получените жалби е 0. За да съм по-коректен - до вчера, тъй като днес все още не съм проверил пощата си“, коментира Младеновски.

Санкциите са от 20 000 до 1 000 000 лева. В момента са в период на събиране на информация и все още не е започнал анализът.