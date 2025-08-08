Служители от Районно управление – Несебър извършили проверка на пост № 6 на централния плаж в Обзор във връзка с постъпили данни, че спасител, работещ там, държи в себе си наркотични вещества. Установено е, 38-годишен криминално проявен старозагорец, в когото са намерени и иззети : две пликчета с бяло кристалообразно вещество – метамфетамн, с тегло около 3 гр. и пликче със суха зелена тревна маса – марихуана, с тегло около 1 гр. В квартирата, обитавана от 38- годишния мъж, разположена на ул. «Г.С. Раковски» в Обзор, е намерена свивка със суха зелена тревна маса – марихуана, с тегло около 7 гр. Старозагорецът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.