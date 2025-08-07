Днес стартира акция за цялостна проверка, организирана от Министерството на туризма на територията на град Созопол. Съвместни екипи на министерството, КЗП, Икономическа полиция, РЗИ, НАП и общината ще проверяват за цялостното предоставяне на туристическата услуга и спазване на всички наредби и закони.

Това е поредната мащабна съвместна проверка, организирана от Министерството на туризма, каквато заявка беше дадена от министър Мирслав Боршош във връзка с напредването на активния летен сезон.