Един от начините за подобряване на здравето на сърцето е чрез правилно хранене. А някои храни са особено важни за този орган. В нюйоркското издание Eatingwell кардиологът д-р Карл Лави-младши уверява защо брюкселското зеле е един от най-добрите варианти за здравето на сърцето, макар „много хора не се замислят за това“.

Какво прави този зеленчук толкова полезен за сърдечно-съдовата система?

Фибри

Фибрите са важно хранително вещество, от което много от нас не получават достатъчно. А брюкселското зеле е богато на тях. Според USDA, една чаша брюкселско зеле съдържа 6 грама фибри. Проучване от 2022 г., публикувано в Springer Nature Link, установи, че благоприятното въздействие на фибрите върху здравето на червата може косвено да подобри сърдечно-съдовото здраве, по-специално понижавайки кръвното налягане. Известно е, че фибрите подхранват полезните чревни бактерии. След като ги консумират, те произвеждат полезни съединения, наречени късоверижни мастни киселини. Те подобряват здравето на сърцето, като понижават кръвното налягане.

Витамин К

За значението на този витамин обикновено се говори по-малко, отколкото за други, но когато става въпрос за здравето на сърцето, си струва да се напомни. Брюкселското зеле е един от най-добрите източници на витамин К - една чаша сварени кълнове съдържа два пъти и половина препоръчителния дневен прием. Този витамин е ключово хранително вещество за здравето на артериите, казва Наткер. Тя също така отбелязва връзка между повишената артериална калцификацията и недостатъчния прием на витамин К. Важно е обаче да се помни, че витамин К може да взаимодейства с някои лекарства за разреждане на кръвта. Ето защо, ако приемате такива лекарства, говорете с Вашия лекар, преди да въведете богати на витамин К храни.

Естествени нитрати

Нитратите са спорна тема, така че може да се изненадате ако научите, че естествените нитрати в зеленчуците, включително брюкселското зеле, могат да бъдат полезни за сърцето ви. Това са откритията на проучване от 2023 г., публикувано в ScienceDirect. Оказва се, че когато ядем храни, съдържащи естествени нитрати, тялото ги превръща в съединение, наречено азотен оксид, което помага за разширяване на кръвоносните съдове. Това от своя страна позволява на кръвта да тече свободно, понижавайки кръвното налягане и подобрявайки кръвообращението.

Витамин C

Брюкселското зеле е един от най-добрите растителни източници на витамин C. Една чаша осигурява почти цялата дневна стойност на този антиоксидант. Известно е, че витамин C играе роля в борбата със свободните радикали в организма, които са вредни за здравето на сърцето и водят до атеросклероза. Той може също така да увеличи производството на азотен оксид в организма, за да поддържа гладък и стабилен кръвен поток.

Калий

Калият е друго хранително вещество в брюкселското зеле, което поддържа здравето на сърцето. Една чаша сготвени кълнове съдържа приблизително 10% от дневната стойност на този минерал. Калият играе ключова роля в регулирането на кръвното налягане, особено като компенсира ефектите на натрия, който повечето от нас консумират твърде много. Освен това, този микроелемент може да предпази от инсулт. /БГНЕС