Светия Синод единодушно е одобрил проведения епархийски избор за Сливенски митрополит, съобщава БНТ.

Утре - 26 май, ще бъде проведе каноничен избор между епископите Арсений и Герасим от членовете на Светия синод. На него окончателно ще бъде утвърден новият Сливенски митрополит. Той ще наследи поста на митрополит Йоаникий, който почина на 9 януари 2024 г.

Изборите за нов Сливенски митрополит бяха насрочени за втори път. На състоялия се на 18 февруари 2024 г. епархийски избор в Сливен избирателите, излъчени от епархията, дадоха своите гласове на първия тур за Негово Преосвещенство Агатополския епископ Йеротей - 26 гласа, а на втория тур - за Негово Преосвещенство Константийския епископ Михаил - 22 гласа.

На 24 февруари Светият синод касира епархийския избор.