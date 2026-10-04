Леки коли "Нисан" и "Мерцедес" се блъснаха тази вечер на пътя Сарафово-Бургас в участъка около Ааутлета, съобщи репортер на БургасИНФО. На място имаше екип на полицията, за изясняване на причините на инцидента - дали става въпрос за неправилно изпревалване или за отнето предимство, както и за обезопасяване на движението.

Колите бързо бяха отместени на паркинга до бензиностанцията до Гробищния парк, за да може движението по възловия път да бъде освободено.

