Леки коли "Нисан" и "Мерцедес" се блъснаха тази вечер на пътя Сарафово-Бургас в участъка около Ааутлета, съобщи репортер на БургасИНФО. На място имаше екип на полицията, за изясняване на причините на инцидента - дали става въпрос за неправилно изпревалване или за отнето предимство, както и за обезопасяване на движението.
Колите бързо бяха отместени на паркинга до бензиностанцията до Гробищния парк, за да може движението по възловия път да бъде освободено.
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