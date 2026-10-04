Цените на горивата и храните продължават да растат, а правителството предлага данък върху свръхпечалбата. За мерките на кабинета и ситуацията на енергийния пазар говори пред bTV вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

По думите му високите цени са част от глобален контекст, който не зависи от българското правителство.

„Има геополитически процеси, които са извън контрола на българското правителство и на българската държава. Виждаме, че към момента ситуацията не е това моя оценка, а това е оценката на Международната енергийна агенция. Тя казва, че се намираме в най-суровата криза в енергетиката в историята на човечеството“, заяви Пулев.

Той подчерта, че правителството не може да носи отговорност за геополитическите процеси, но следи ситуацията и предприема мерки.

„Ние не можем да контролираме геополитическите шокове“, каза вицепремиерът.

Правителството подготвя мерки за 300 млн. евро

По думите му пакетът от мерки е на стойност 300 млн. евро и е насочен към всички български потребители, като част от него е предназначена за най-бедните и социално слабите.

„Една част от тези мерки са насочени таргетирано, без хеликоптерни пари към най-бедните и към най-социално слабите хора. Останалите мерки, отвъд тези 30 милиона, които са насочени към уязвимите групи, те са активни и те ще имат позитивно влияние върху всички български потребители“, обясни Пулев.

Той допълни, че намаляването на ДДС е „последният ход“, който правителството може да активира.

„Ние сме длъжни да следим ситуацията и ако тази кризисна ситуация на световно ниво и съответно регионално и в България продължава да ескалира, да имаме някакъв полезен ход“, каза той.

Кога ще поевтинеят горивата?

По отношение на цените на горивата Пулев заяви, че никой не може да направи точна прогноза кога те ще се върнат към нивата отпреди войната и кризата.

„Това е въпрос не за 1 милион долара, а за 1 милиард долара, защото ако някой може да се нагърби с подобен вид прогноза, той ще бъде най-богатият човек в света“, заяви вицепремиерът.

Той посочи, че голяма част от добивната енергийна инфраструктура е разрушена, а възстановяването на мощностите и сигурността на преноса ще изискват време и инвестиции.