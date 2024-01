Бургазлии доказаха, че на Нова година най-много от всичко обичат да празнуват заедно. Хиляди хора посрещнаха 2024 г. на площад „Тройката” с най-големите хитове на Мила Роберт. Кулминация на празничния концерт бе изпълнението на Марти Синтрън, който зарадва публиката с песните на No Mercy - Where Do You Go", Please Don’t Go, "Hello–How Are You, When I Die и "Kiss You All Over.

Малко преди полунощ изпълнителят стана част от бургаската традиция и също като много хора от публиката си изтегли късметче от новогодишната баница.

„Пада ми се здраве и любов”, каза Синтрън, който по време на изпълнението си снимаше концерта за своя instagram профил. Той е поредната голяма звезда в последните две години, с която Бургас посреща Нова година.

Водещи на концерта тази вечер бяха актьорите Тончо Токмакчиев и Пламен Каров. Точно в полунощ пищна заря озари небето, а след това ансамбъл „Странджа” изви кръшно хоро.

Хубавото време изкара навън хиляди хора, които гръмнаха шампанско и си честитиха новата година. Купонът се пренесе и в малките централни улички на града.

От Бургасинфо пожелаваме на всички прекрасна година, изпълнена с много успехи и най-важното – здраве!