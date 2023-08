След премиерата и невероятния успех на проекта „Световните хитове в симфоничен джаз“, Васил Петров тръгва на турне. На 15.08.2023 г. /вторник/ той ще гостува в град Поморие. Концертът ще се състои от 20.30 ч. на откритата сцена на площад „Св.св. Кирил и Методий“. Емблемата на българския джаз ще представи концертна програма от световни хитове, евъргрийни, филмови теми и откъси от мюзикъли, превърнали се в световни джаз стандарти. На сцената с Васил Петров ще бъдат Врачанска филхармония, маестро Христо Павлов и изключителните музиканти от Пловдивската джаз сцена – Йордан Тоновски (пиано), Кристиан Желев (ударни) и Христо Минчев (бас).

Проектът „Световни хитове в симфоничен джаз“ съчетава суингиращата енергия на джаз групата с изисканото и романтично звучене на големия оркестър. Песните са аранжирани за филхармония с леки джаз нюанси, ще има и неочаквани импровизации. Специални гост-солисти в програмата са младата певица и пианистка Валерия Стоянова и виртуозната цигуларка Зорница Иларионова, която ще се представи с филмови теми, наградени с Оскар, и френска класика.

В нов прочит на Васил Петров ще звучат Besame mucho, Soldier of fortune, Caravan, I was made for loving you, Yesterday, неговият хит Подслон в дъжда и други класически теми.