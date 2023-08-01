8-годишното момче, което беше ударено от мълния на бургаския плаж на 20 юли, е благополучно изписано от УМБАЛ Бургас. За успешното му възстановяване имат заслуга множество екипи и звена в болницата, които направиха необходимото то вече да си е у дома - Многопрофилно спешно отделение, Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение, Първо хирургично отделение, Отделението по образна диагностика, лабораториите, съобщиха от здравното заведение.
8-годишното момче, което беше ударено от мълния на бургаския плаж на 20 юли, е благополучно изписано от УМБАЛ Бургас. За успешното му възстановява…
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