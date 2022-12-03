На празничния 6 декември в центъра на Бургас ще цари фестивална атмосфера. На ключови места ще бъдат поставени пет малки открити сцени. Между 11 и 17 часа на тях ще се качат от шумни рокаджии, през известни поп изпълнители, до млади бургаски таланти от музикалното училище. Чуйте ги!

ОТКРИТИ СЦЕНИ

* В градинката до Часовника - с участието на Vessy Boneva, Красимира Иванова и групите „Горещ пясък“, Euphoria, Gang и Soundfull.

* Ул. „Александровска“, срещу Безистена - с участието на Бургаски духов оркестър, Ajda Chausheva, Явор Велчев-Яви и групите STIFF BONES, FOUR и Once.

* Ул. „Алеко Константинов“ - с участието на класове по поп и джаз пеене при НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, вокалисти от хор – „Милка Стоева“, вокална група Teen voices и инструментална група BOOMWACKERS при ОУ „Пенчо Славейков“ – Бургас.

* Ул. „Богориди“, до Археологически музей - с участието на вокална група Teen voices и инструментална група BOOMWACKERS при ОУ „Пенчо Славейков“ – Бургас, ФА „Атанас Манчев“, ДФА „Трите пъти“, ТА „Лукойл“, ДФТА „Радост“, ФТА „Никола Гинов“, ТС „Златен пламък“, Солисти при ПФА „Странджа“.

* Ул. „Милин камък“, Papa Beer - с участието на Самуел Мануелян и групите Artery и Lek Sity Case.