След близо 3-годишно прекъсване Поморие отново ще има представителен мъжки футболен отбор. Със съдействието на Община Поморие, новосъздаденият отбор ще бъде воден от старши треньора Лазар Тонозлиев и помощник треньора Лъчезар Данев. Мъжкият отбор ще бъде съставен основно от местни футболисти, като в него ще играят и футболисти от Детскo-юношеска школа към ОФК „Поморие“.

Първият си официален мач за първенство на „А“ Областна група мъжете ще изиграят в неделя – 11 септември 2022 г., от 17.00 часа на Градския стадион в Поморие, срещу ФК „Вихър“ Айтос.

Малко преди началото, лично Агатополският епископ Иеротей ще благослови отбора и ще поръси футболистите за здраве и успех.

„Заповядайте да подкрепим нашия отбор в първия си мач и да му пожелаем високи постижения и много победи”, призовават от Община Поморие.