Баскетболен клуб „Черноморец“ се включи в благотворителната кампания „Надежда за малките“ – Nope for tne Little Ones.

За целта на входа на зала „Бойчо Брънзов“ преди мача на отбора от Националната баскетболна лига срещу „Берое“ – Стара Загора в събота от 19:00 часа ще бъде поставена кутия за дарения. Ръководството на бургаския клуб вярва, че зрителитеще бъдат съпричастни с кампанията.

Входът е свободен. Ще бъдат допускани само зрители със зелени сертификати. А вратите на зала „Бойчо Брънзов“ ще бъдат отворени още В 17:45 часа.

Баскетболен клуб „Черноморец“ се представя отлично досега в шампионата на НБЛ. Воденият от треньора Васил Евтимов отбор заема трето място във временното класиране с актив от 9 точки – 4 победи и една загуба. Съперникът „Берое“ е пети с три победи, две загуби и 8 точки.