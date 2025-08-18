Майката и детенцето, чието състояние е най-тежко от ранените при жестоката катастрофа в Слънчев бряг

Мирен протест под наслов „Не на безнаказаността! Справедливост за пострадалото семейство в Слънчев бряг“, е насрочен за петък пред Съдебната палата в Бургас, когато отонво ще се гледа мярката за неотклонение на 18-годишния Никола Бургазлиев, който с АТВ рани петима души в Слънчев бряг. Хората ще протестират, тъй като миналия петък Районният съд в Несебър пусна младежа под домашен арест-

„Такова престъпление не може да се посреща с меко наказание! Ние от Сдружение „Ангели на пътя“ настояваме за незабавна среща с главния прокурор и министър Митов, за да гарантираме, че няма да бъдат укрити доказателства и този случай няма да остане без справедливост. Елате и подкрепете борбата за живот, справедливост и сигурност на пътя“, призоваха от сдружението. Случаят е особено чувствителен, тъй като родителите на младия мъж за полицейски служители и вече има съмнения за обективността на разследването.

Днес от Районна прокуратура-Бургас обявиха, че протестират определение на Районен съд-Несебър, с което е взета мярка „домашен арест“. В протеста е мотивирано, че според наблюдаващия прокурор така постановената мярка „домашен арест“ следва да бъде изменена в „задържане по стража“.

Припомняме, че младежът е привлечен към наказателна отговорност за това, че по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице – на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие. Случаят е квалифициран като особено тежък. Престъпното деяние е осъщественото на 14.08.2025 година на алея до хотел „Мелия“ в к.к. Слънчев бряг. То е квалифицирано по чл.343, ал.3, б. „а“, вр. ал.1, б. „б“, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.1 и чл.5, ал.1 от ЗДвП.

Внесеният днес в Районен съд-Несебър протест ще бъде разгледан на заседание от компетентния Окръжен съд-Бургас на 22.08.2025 година.

Поради високата фактическа и правна сложност на разследването, Районна прокуратура-Бургас е внесла предложение то да бъде поето от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас. Предложението е прието от окръжния прокурор на Бургас за основателно и с нарочен акт от днес делото е възложено на следовател от отдела, съобщиха от държавното обвинение.