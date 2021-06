Първата музикална проява на Държавна опера – Бургас на о. „Света Анастасия“, включена в програмата „Купон на острова“ 2021, е концертен спектакъл, обединил изисканата красота на суинга и джаза – на 25-и юни, от 21.00 часа, на живописната открита сцена край морския бряг на бургаския остров. Премиерата на концерта „Суинг класик“, по идея и сценарий на изтъкнатите оперни певици Еделина Кънева и Нона Кръстникова, които за първи път изпълниха джаз в Бургас, премина с голям успех миналото лято – в откритото пространство на Експо център „Флора“. Всеобщото мнение – и на по-широката публика, и на разбирачи в жанра, бе, че класата си е класа, независимо от предизвикателствата на един стил, който е осезаемо встрани от класическото оперно пеене. Концертът се осъществи и в залата на Бургаската опера, като бе последното събитие, преди локдауна в края на м. ноември 2020 г. Сценичната дейност на бургаската културна институция бе подновена в началото на м. февруари 2021 г., а около месец след това последва ново затваряне. Надеждите на всички, свързани с изкуството, а и не само, са тези тежки периоди да са останали само тягостен спомен и да няма повече подобни екстремни предизвикателства – и за ръководители на театри, и за изпълнители, и за публика. Именно затова Държавна опера – Бургас избра суинг концертът, носещ витални послания и зареждащ с настроение, породено от житейските радости и споделянето им с близки по разбиране души, да бъде първият от поредицата „Купон на острова“.

В петъчната вечер бургаските меломани и гости на морския ни град, която притежават усет към хубавата музика, ще имат възможността да чуят композиции из репертоара на колоси в джаз културата, като Елла Фицджералд, Луис Армстронг, Нат Кинг Кол и др. За посетителите на концерта, за които пътуването до Острова ще бъде съчетано с естетско преживяване, прекрасните солистки и бенд са подготвили истински вълнуваща програма. Те ще докажат, че квалитетни музиканти, имащи сериозната подготовка на класическата школа, биха могли да изпълнят на практика всичко, поради забележителния си професионален бекграунд.

Суингът е не само музикално течение, то е стил на мислене, стандарт на поведение, което излъчва финес, класа, чувственост и носталгия към романтичните години на миналия век. Именно това е основното внушение на нестандартния музикален проект. Гостите на Острова ще имат възможност да съпреживеят съзвучие от емоции, великолепно пресъздадено докосване до изискана естетска вселена, белязана с кадифена чувствителност. Стилните солистки Еделина Кънева и Нона Кръстникова умело вплитат емоции и послания във филигранно изпипаните вокали, съчетани с интелигентно чувство за хумор. Силно професионално присъствие зад рояла има и Мира Искърова, в съчетание с чудесния саунд на бенда – Патрик Конов, тромпет, Киро Иванов, ударни, Росица Тончева, контрабас.

В суинг вечерта на остров „Света Анастасия“ ще прозвучат вечните носталгични мелодии, носещи сюрреалистичната и терапевтична красота на един свят, съхранен от динамиката и тревогите на съвремието:

“My man’s gone now “/из операта „Порги и Бес“/, музика – Джордж Гершуин, “The man I love “, музика – Джордж Гершуин, “It Аin’t Necessarily So “ /из операта „Порги и Бес“/, музика – Джордж Гершуин, “Summertime “ /из операта „Порги и Бес“/, музика – Джордж Гершуин, “It Never Was You “, музика – Курт Вайл, “I’ve Got Rhythm”, музика – Джордж Гершуин “Lullaby Of Birthland”, музика – Дж. Шеринг, “September Song”, музика – Курт Вайл, “Unforgettable”, музика – Ървинг Гордън, “Someone To Watch Over Me”, музика – Джордж Гершуин, “Moon River”, музика – Хенри Манчини, “Sway”, музика – Л. Деметрио, „Amadu Mio” – музика Дорис Фишер и А. Робъртс, „Libertango”, музика – A. Пиацола, „Favorite Things” – музика Р. Роджърс и др.

БИЛЕТИ НА КАСАТА НА ОПЕРАТА, ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, "ЧАСОВНИКА" И МОРСКА ГАРА.

ТРЪГВАНЕ ОТ МАГАЗИЯ 1 В 20:00 ЧАСА, ТЕЛ. 0884 025918, 0875343043, 056825772

* Ръководството на Държавна опера – Бургас си запазва правото да извършва промени в програмата.

За солистите:

Еделина Кънева е родена в София, и е възпитаник на ДМА "П. Владигеров"

Певицата прави дебюта си на сцената на Бургаска Държавна опера. Следват 3 сезона, в които е ангажирана в операта в Лайпциг. От 1996 година е премиер солистка в НМТ "Ст. Македонски". Репертоарът ѝ включва централните партии в оперите "Трубадур", "Тоска", "Сватбата на Фигаро", "Дон Жуан", оперетите "Прилепът", "Цигански Барон", "Графиня Марица", "Страната на усмивките", "Царицата на Чардаша", "Великата неизвестна", мюзикълите „Котки“, ‘’Някои го предпочитат горещо“, Уестсайдска история“, “Вълкът и седемте козлета’’. Гост солист е на симфонични оркестри с ораториален репертоар. Има записи за Националното радио и Националната Телевизия

Еделина Кънева е музикален продуцент на поредица от Коледни концерти за БНТ И БНТ 2, инициатор и участник на проекти в джаз и поп музиката. Работила е в проекта на Френското Министерство на Културата „К и Пътят към замъка“- съвременна опера от Карол Бефа, по романа на Ф. Кафка. От 2012 е преподавател в НМУ „Л. Пипков“, специалност поп и джаз пеене, а от 2017 и музикален режисьор в Александра Аудио. Гастролирала е с успех в Япония, Германия, Франция, Испания, Израел и много др.

От 2000 г. до 2010 г. е постоянен гост солист на Teatro Lirico D’ Europa и Mozart Festival Opera в САЩ. Участвала е многократно на фестивалите Аполония, Софийски Музикални Седмици, Салон на изкуствата, Варненско лято и фествали в Гърция, Израел и Германия.

През 2018 г. Еделина Кънева е част от изключително успешния проект на Софийска Опера и Балет, “ Мамма миа “ с режисьор акад. П. Карталов, в който изпълнява главната роля на Дона Шеридан.

Нона Кръстникова, сопран, завършва оперно пеене при проф. Мила Дюлгерова в НМА „Панчо Владигеров“ и до момента работи с нея като вокален педагог. Специализирала е като стипендиант в Модена, Италия, при Райна Кабаиванска и в оперното студио в Грац, Австрия. Участвала е в майсторски класове на Ана Томова Синтова (2011, 2014, 2015), Кири те Канава и Федерика фон Щаде (2008), за немска песен при проф. Хартмут Нол и др. Печели трета награда на Международния конкурса “Mirabent I Magrans” (2014, Sitges, Barcelona); на Международния конкурс за млади оперни певци „Борис Христов“ същата година, Гранд при на „Короната на Търново“ и трета награда на Международния конкурс за песенни дуа „Алза Респиги“ Верона, Италия.

Нона Кръстникова е щатен солист на Опера Бургас, където има над десет главни роли като Мими от операта “Бохеми“, Тоска и Мадам Бътерфлай от едноименните опери на Джакомо Пучини, Амелия от „Бал с маски“ на Джузепе Верди, Графинята в „Сватбата на Фигаро, дона Елвира в „Дон Жуан" и Фьордилиджи в „Така правят всички“ на В. А. Моцарт, Микаела в „Кармен“ на Жорж Бизе и др.

От 2011 година сформира дуо "Колаж" с пианиста Мария Русева.През октомври 2015 г. дуо "Колаж" печели трета награда на конкурса за песенни дуа “Елза Респиги” във Верона, Италия.

Мира Искърова е български пианист и композитор. Родена е в Бургас, където завършва Mузикалното училище в класовете по пиано на Юлия Ненова и Радка Чомакова, а по-късно и Националната mузикална aкадемия „Проф. Панчо Владигеров“, гр. София в класа по пиано на проф. Марина Капацинская.

Като изпълнител изнася самостоятелни концерти в рамките на наши и международни фестивали, сред които „Европейски музикален фестивал“, София; „Международен музикален фестивал“ – Хамбург, „Младите в изкуството“ – Москва, Амстердам и др. Носител е на редица награди от конкурси у нас и по света. Като пианист, репертоарът й обхваща музика от Бароковия период до наши дни.

Мира Искърова е автор е на филмова и театрална музика, работи с режисьорите Георги Дюлгеров, Оги Костовски, Слава Дойчева, Делян Илиев и др.

Създател и водещ на подкаст предаване, където кани „странни птици“ да разкажат за любимата си музика.

Снима се като актриса във филмите „Хубава си, мила моя“, „Слава“, „Брак“ и др.

Преподавател е в НМА „Проф. Панчо Владигеров“.