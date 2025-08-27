Една от най-сериозните демографски тенденции у нас е застаряването на населението, която продължава да се засилва. Това става ясно от Отчета за 2023 – 2024 г. за изпълнението на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.). Документът е публикуван за обществено обсъждане на платформата Strategy.bg, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.

В края на 2024 г. хората на 65 и повече години са 1 544 245 души, което е 24% от населението на страната. В сравнение с 2011 г. този дял е нараснал с 5,5%, показват данните на националната статистика. Според тях на всеки 100 души в активна възраст съответстват 61 в неактивна възраст. За сравнение през 2011 г. съотношението е било 46,5%, отбелязват от МТСП.

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) цели да осигури възможности за пълноценно участие на хората от третата възраст в социално-икономическото развитие на страната. За постигането на тази цел се изпълняват конкретни мерки като програми за субсидирана заетост на хората в предпенсионна възраст, осъществявани с национално и европейско финансиране, достъп до професионално обучение и др. Изпълняват се и мерки за социално приобщаване чрез подкрепа на социално-културни инициативи, за осигуряване на подкрепа чрез социални услуги, за здравна превенция, дейности за изследвания, посочиха още от МТСП на сайта си.

От социалното министерство припомнят, че в края на април социалният министър Борислав Гуцанов организира кръгла маса на тема „Демография – тенденции, проблеми и решения“ в Народното събрание. „Ако има една кауза, която може да обедини българите, тя е именно демографската. Необходима е цялостна стратегия и национален консенсус“, заяви той.

От МТСП увериха, че продължава ангажиментът за подобряване на грижата за възрастните хора. Прави се преглед на предложените от общините сгради, където евентуално да бъдат изградени нови домове за възрастни хора. С над 750 милиона лева по Националния план за възстановяване ще бъдат реновирани 81 дома за стари хора, които се управляват от общините, припомниха още от ведомството. След приключването на ремонтите над 5600 възрастни ще живеят при по-добри условия, ще получават социални услуги, отговарящи на високи стандарти за качество и ще имат възможност за повече социални контакти. С част от средствата ще бъдат изградени 254 нови услуги за хора с различни видове увреждания. Очаква се това да осигури качествена подкрепа за поне 10 000 души и техните семейства.