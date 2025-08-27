Остава само 1 ден до началото на Аполония 2025 - най-обичанoто и вдъхновяващо културно събитие в България, съобщиха от организаторите.

От 28 август до 6 септември, Созопол отново ще се превърне в сцена за срещи с любими артисти, емоции и незабравими вечери под звездите.

Очакват ви премиери на театрални спектакли, големи концерти, литературни вечери, изложби, класическа музика, джаз, кино и още много, много.

Музика, слово, изкуство и море. И само едно денонощие, докато всичко това оживее.