Вход свободен за SEA OF BLACK FESTIVAL’2020, 9 яки метал групи излизат на сцената на Летния театър

Една чуждестранна и осем български групи ще вземат участие в тазгодишното издание на SEA OF BLACK FESTIVAL. Това са GWENDYDD, JFT, CHURCH OF DESTINY, BESTIA ATER и LUNATIC THEATER от София, SURRATION от Бургас, FROM THE ASHES от Ямбол, ENGINEER OF DEATH от Троян и GET SOME! от Холандия.

Като постоянен претендент за прозвището Най-музикален град в България, Бургас държи в програмата му да присъства и този китарен жанр. Събитието ще се проведе на 8 август в Летния театър при ВХОД СВОБОДЕН. Началото ще е в 16.00 часа.

За поредна година фестивалът се организира с подкрепата на Община Бургас.

Ще бъдат взети всички предписани и необходими превантивни мерки за опазване здравето на хората.