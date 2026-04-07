Европейският съюз подготвя нови извънредни мерки в отговор на енергийната криза, причинена от войната в Иран. А именно, Брюксел разработва план за преодоляване на кризата и нейните последици. Това съобщава ElPais.

Конфликтът вече причини сериозни смущения на световните енергийни пазари, изострени от атаки срещу инфраструктурата в Персийския залив и виртуалната блокада на Ормузкия проток, ключов маршрут за доставки на петрол и газ.

Това е причинило недостиг на енергийни ресурси и рязко покачване на цените , което пряко засяга страните от ЕС.

Европейската комисия отбелязва, че в момента няма пряка заплаха за физическите доставки на енергия. Същевременно ЕС обмисля сценарии за реагиране, подобни на използваните след началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна.

Възможните мерки включват:

- температурни ограничения в сградите;

- разширяване на дистанционната работа;

- възможно е лимитиране на горивото;

- съвместно снабдяване с енергийни ресурси на ниво ЕС.

Някои страни вече са изправени пред трудности , като Италия и Словения съобщават за ограничения в доставките на гориво.

В допълнение към краткосрочните стъпки, ЕС планира да засили политиката си за развитие на възобновяемата енергия. Очаква се настоящата криза да ускори прехода към алтернативни източници и да намали зависимостта от внос.

Експертите отбелязват, че страните с по-малка зависимост от газ, по-специално Испания, в момента усещат по-слабото въздействие на ситуацията.

Същевременно последиците от конфликта могат да надхвърлят енергийните. Поради прекъсвания в световните доставки съществуват рискове от нови кризи, по-специално хранителни и медицински, тъй като доставките на торове и лекарства може да бъдат изложени на риск.

Министрите на енергетиката от ЕС вече обсъдиха възможните стъпки за реагиране. Някои от мерките се основават на препоръки от Международната агенция по енергетика и са насочени към бързо смекчаване на последиците от кризата.

Енергийна криза поради война

Съединените щати, които започнаха операция срещу Иран заедно с Израел, която в крайна сметка доведе до енергийна криза, също са в списъка на жертвите. Нещо повече, веднага след прекъсванията в доставките на петрол и рязкото покачване на цените на петрола, цените на горивата в Щатите се повишиха значително.