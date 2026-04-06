Цените на горивата в България продължават да се повишават, но ръстът на цените се забавя за втора поредна седмица, сочат данни на платформата Fuelo.

Най-голямо през седмицата е поскъпването при пробан-бутанът.

Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 0,01 евро за литър или с 0,68 на сто за изминалата седмица. За последно цената му се е повишила на 3 април, когато е достигнала 1,48 евро за литър и оттогава е в застой. На месечна база поскъпването възлиза на 0,16 евро за литър или 12,12 на сто.

При бензин А98 премиум също се отчита възходяща тенденция. За седмица цената му се е повишила с 0,01 евро за литър или 0,60 на сто. На 30 март се е търгувал по 1,68 евро за литър, а към днешна дата е 1,69 евро. На месечна база ръстът на този вид гориво е 0,17 евро за литър или 11,18 на сто.

За последната седмица цената на дизеловото гориво е нараснала с 0,06 евро за литър, или 3,61 на сто - от 1,66 евро до 1,72 евро към момента. За един месец дизелът е поскъпнал с 0,34 евро за литър или 26,64 на сто.

Най-голямо е поскъпването при пропан-бутана през седмицата. Цената му е нараснала с 0,06 евро за литър или 8,45 на сто - от 0,71 евро на 30 март до 0,77 евро към днешна дата. На месечна база увеличението е 0,16 евро за литър или 26,23 на сто.

При метана се наблюдава седмична промяна от 0,01 евро за килограм или 0,88 на сто. На 30 март цената му е била 1,14 евро за килограм, а днес този вид гориво се продава за 1,15 евро.