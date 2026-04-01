Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) стартира проверки за установяване на евентуално нарушение, изразяващо се в забранено споразумение с цел манипулиране на процедури по обществени поръчки, съобщиха от антимонополния органи. Екипи на КЗК извършиха проверки на място в офиси на фирмите “Контракс” и “Кю Електроник” по разследване за картел при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудване.

Проверките на място се извършват със съдействието на служители от отдел “Специализирани полицейски сили” към МВР след получено съдебно разрешение от Административен съд София-област. Производството на КЗК е образувано по сигнал от директора на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” (ГДБОП) към МВР в качеството му на възложител по обществени поръчки. След получаване на сигнала КЗК извършва задълбочено проучване, като са разгледани всички поръчки за периода 2024 г.-2026 г., в които дружествата участват като конкуренти.

В предварителното проучване са установени данни за евентуално наличие на картел под формата на тръжни манипулации чрез координация в действията на двете дружества и предопределяне решението на възложителя относно предприятието, което да бъде избрано за изпълнител, гласи официалното съобщение на КЗК. Тръжните манипулации са форми на картел, при които участници в обществени поръчки съгласуват своето поведение с цел тяхното манипулиране. Те водят до неправомерно разходване на огромен обществен ресурс. Разследването на картел при тръжните манипулации е основен приоритет в работата на КЗК.

Сигналът на ГДБОП е за обществена поръчката за доставка на IT оборудване с прогнозна цена 570 хил. лв. (без ДДС). Оказва се, че подадените ценови оферти от “Контракс” и “Кю Електроник” са еднакви като обща цена (467 111 лв.) и цена на отделните изделия. Подадените технически предложения на дружествата също са еднакви, с изключение на описанието на приложенията към техническото предложение. Едно от дружествата е посочило, че има сертификат за внедрена система за управление на качеството.

Възложителят иска копие от този сертификат, но такъв не е представен и дружеството е отстранено от обществената поръчка. Това буди съмнение относно наличието на конкурентно поведение от страна на тази фирма, посочват от КЗК.

В други обществени поръчки двете фирми също подават оферти с едни и същи модели на съответните производители, като в офертите допускат дори еднакви грешки в изписването им. Тези грешки не биха могли да бъдат направени случайно, а по-скоро са в резултат от изготвяне на офертите на отделните дружества от едно и също лице, посочват от КЗК.