Да караш автомобил на дизел в България се оказва с всеки ден все по-голям лукс, а на войната в Близкия изток не й се вижда краят. В една от най-големите вериги български бензиностанции днес, 31 март 2026 г. (вторник), цената на обикновения дизел вече прехвърли новата психологическа граница от 1,70 евро за литър и е 1,71 евро/литър.

Средната цена е 1,68 евро за литър дизел без екстри.

В специализирания сайт fuelo.bg е посочено, че тази сутрин в една от веригите бензиностанции е 1,68 евро/за литър обикновен дизел. А към 11.00 часа тя достигна до 1.69 евро/литър.

Само за месец - от 1 март 2026 г. до 31 март 2026 г.- цената на газьола (дизелово гориво) се е повишила с 39 евроцента за литър, което е поскъпване с 30.23%, с тенденция за още поскъпване.

Още в събота, на 21 март 2026 г., цената на обикновен дизел в две от големите вериги бензиностанции премина границата от 1.60 евро/литър, за която правителството обяви, че ако се задържи три дни, ще започне да изплаща и помощи на най-бедните и при определени условия.

Средната цена на дизела нарасна до 1,68 евро за литър, а на бензина достигна 1,47 евро за литър, показват данни на сайта fuelo.net. Това са рекордно високи цени на горивата в България от повече от три години насам.

Програма за компенсиране на увеличените цени на горивата

С Решение на Министерски съвет (РМС) № 229 от 20.03.2026 г. беше одобрена Програма за компенсиране на физическите лица за увеличените цени на горивата след избухване на конфликта в Близкия изток на 28.02.2026 г. Компенсацията е парична в размер на 20 евро месечно и се предоставя за месец с регистриран тридневен период, през който средната цена на дребно на бензин А95 или газьол (дизелово гориво) е равна или над 1,60 евро на литър. Същата ще се изплаща през месеца, следващ месеца на регистрирано надвишаване на цените, в срока за изплащане на дължимите социални помощи.

Дневните/месечните средни цени на дребно на горивата ще се определят от Националната агенция за приходите (НАП) на база информацията от получените за съответния ден/месец фискални бонове, издадени при продажби на горива на крайни потребители. Програмата е със срок до 30.06.2026 г.

Засега обаче няма нито една мярка на българското правителството за намаляване на негативните ефекти от високите цени на горивата. Решено е да бъдат давани по 20 евро на хората с доходи под двойния размер на линията на бедност, но ако цените на горивата са над 1,60 евро три дни поред и то не официалните цени на бензиностанциите, а цените след даваните от тях отстъпки. При цена на горивата над 1,70-1,80 евро за литър, инфлацията ще се повиши с 0,5-1 процентен пункт, каза министърът на финансите Георги Клисурски. Ако цените се задържат около 1,60 евро, не очаквам драматични поскъпвания при всички останали стоки, допълни ток. От думите му стана ясно, че може да има подкрепа за бизнеса срещу високите цени на електроенергията, за да бъде “пресечено” поскъпването и на други стоки.

Последици за потребителите и икономиките по целия свят

Цените на пертола се повишиха в понеделник в началото на петата търговска седмица от началото на войната с Иран. Цената на барел (159 литра) суров петрол Brent от Северно море с доставка през май се повиши с до 4% за една нощ до близо 117 долара.

Това доближи цената на петрола отново до междинния връх от 119,50 долара, достигнат преди три седмици. Рано сутринта цената беше 115,55 долара, което е с 2,7% по-високо от края на миналата седмица.

Цената на петрола Brent се е повишила с почти 60% от началото на войната с Иран. Цените на други видове суров петрол също скочиха рязко след израелско-американската атака срещу Иран.

Покачващите се цени на петрола имат последици за потребителите и икономиките по целия свят, като разходите за горива са сред тези, които са се увеличили значително.

Иран на практика блокира Ормузкия проток - тесният и изключително ключов воден път между Иран и Оман - прекъсвайки пътя на една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ в най-тежкото блокиране в историята.

"Колкото по-дълго Ормузкият проток остава затворен, толкова повече ще бъде засегнато предлагането, което може да доведе до драматично покачване на цените на суровия петрол, природния газ и други суровини", предупреди Брус Касман, анализатор в JPMorgan. Той добави: "При сценарий, при който Ормузкият проток остане затворен за още един месец, цената на барел петрол ще се повиши до 150 долара, което ще засегне промишлените потребители".