Министерският съвет не предвижда намаляване на ДДС за ресторантьорския сектор, като вместо това насочва икономическите си мерки към транспорта, логистиката, земеделието и хранителната индустрия. Решението предизвика критики от представители на бранша, които предупреждават за задълбочаващи се проблеми и риск от фалити.

Председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов заяви, че секторът настоява за диференцирана ставка върху храните в заведенията - практика, широко разпространена в Европейския съюз. По думите му, искането не обхваща алкохолните напитки, а е насочено единствено към храните като икономическа мярка за подпомагане на бизнеса.

Алибегов подчерта, че в Европа подобни мерки не водят пряко до понижаване на крайните цени, а стимулират инвестиции и заетост. „Нашият сектор няма как да бъде дигитализиран в степента, в която са други индустрии – няма как роботи да готвят в кухнята“, посочи той.

Според него България остава изключение, тъй като не прилага диференцирана ДДС ставка в хотелиерството и ресторантьорството. В същото време натискът върху бизнеса се увеличава заради външни фактори, включително международни кризи.

„Икономиката е свързана – когато транспортът или земеделието изпитват затруднения, това неминуемо се отразява върху нашия сектор чрез по-високи цени на суровините. В крайна сметка натискът се прехвърля върху ресторантьорите, без те да имат реална възможност да повишават цените“, обясни Алибегов.

Той допълни, че несигурната икономическа среда ограничава потреблението, което допълнително утежнява ситуацията. По данни на бранша разходите за електроенергия са се удвоили, наемите са нараснали значително, а оборотите намаляват.

От асоциацията вече са предложили пакет от мерки и настояват за извънредно заседание на Народното събрание, на което да бъдат обсъдени възможностите за подкрепа на бизнеса. Според Алибегов е необходимо и въвеждането на целенасочени мерки към потребителите, като той определи обсъжданата помощ от 20 евро като „обидна“.

В контекста на европейските практики той посочи, че в някои държави дори се обсъжда допълнително намаляване на ДДС – например временно понижение от 9% на 5%, с последващо връщане към първоначалното ниво. По думите му подобна мярка би дала възможност за инвестиции в по-ефективно оборудване, което в дългосрочен план може да доведе до намаляване на разходите и стабилизиране на цените.

Алибегов предупреди, че при липса на адекватна подкрепа може да се стигне до масови затваряния на заведения. Над 80% от бизнеса в сектора е семеен, като най-тежка е ситуацията извън големите градове като София, Пловдив и Варна.

Алибегов допълни, че асоциацията е отправила покани към политическите партии за обсъждане на визията им за развитие на туризма. Той изрази и скептицизъм към възможността за финансиране чрез Българската банка за развитие, определяйки процедурите като трудни и недостатъчни за реална подкрепа на икономиката.