Работодателите в България са изправени пред нова вълна на поскъпване на труда, която вече оказва осезаемо влияние върху бизнеса. Уеличението на разходите за труд, отчетено на около 14% за края на 2025 г., създава сериозен натиск върху компаниите и затруднява бързата им адаптация, каза Георги Първанов от Българската конфедерация по заетостта.

Около 70% от работодателите планират да увеличат възнагражденията, но според него това ще става постепенно - през няколко месеца и в по-малки размери.

"Част от работодателите просто нямат възможност да увеличат заплатите. Очаквам да има ръст и на други форми на придобивки. Например се очаква да се вдигне прагът на ваучерите за храна, така че най-вероятно ще стане 150 евро, които са необлагаеми от двете страни. Работодателите търсят всички възможни начини за мотивация и повишение на заплатите, но са притиснати фирмите да бъдат печеливши, разбира се", каза Първанов за Bulgaria ON AIR.

"Работодателите много трудно реагират. Обърнете внимание на цифрите за ръста на заплатите в строителството и в сектора на имотите, който е 17-20%. Това е изключително сериозно увеличение. От друга страна, всички виждаме и какво се случва по магазините. Към момента продължаваме за настоящата година да очакваме по-скоро едноцифрен ръст на заплатите, но нека да видим какво ще стане с петролната криза и с цените. Съответно ще има допълнителен натиск върху работодателите", коментира Първанов пред "България сутрин".

Гостът обърна внимание, че външни фактори като геополитическото напрежение и възможната петролна криза тепърва ще оказват влияние.

Засега няма директен ефект, но се очаква такъв, особено в сектори като туризма, където може да има спад на туристи от определени региони.

По думите му обявените мерки от страна на държавата са недостатъчни и ще е необходимо значително по-сериозно подпомагане на бизнеса, за да се справи с предстоящите предизвикателства.

От края на миналата година се наблюдават и процеси на оптимизация в компаниите, включително съкращения, макар и в ограничени мащаби.

"От есента на миналата година наблюдаваме оптимизация - слаба, няма за момента нещо драматично, освен обявеното затваряне на предприятия в района на Враца, където освободиха около 500 човека. Тук говорим за малки бройки - 6 човека, 10, 20, 30 в различни компании, но се преразглежда ефективността на фирмите", отбеляза събеседникът.

В същото време има и положителни сигнали - засилен интерес от чуждестранни инвеститори, включително от Азия, както и очаквания за развитие на големи проекти в енергетиката и автомобилостроенето. Това може да доведе до разкриване на нови работни места.

Сериозни промени се очакват и заради новата европейска директива за прозрачност на възнагражденията, която ще влезе в сила през 2026 г. Според госта тя ще промени съществено пазара на труда.

Работодателите ще бъдат задължени да предоставят информация за нивата на заплащане и да доказват, че разликите се базират на обективни критерии.

Компаниите ще трябва да въведат ясни системи за оценка на длъжностите и политики за възнагражденията.

Той подчерта, че работодателите няма да имат право да отказват такава информация, а при нарушения служителите ще могат да търсят правата си чрез компетентните институции.