Сделката за продажбата на чуждестранните активи на "Лукойл" на инвестиционния фонд Carlyle зависи от провеждането на комплексна проверка due diligence и получаването на регулаторни разрешения, съобщи Reuters, позовавайки се на изявление на Carlyle.

На 29 януари концерн "Лукойл" обяви, че е сключил сделка за продажба на чуждестранни активи с Carlyle. Изключение ще бъдат активите на компанията в Казахстан.

По-късно компанията съобщи, че споразумението не е изключително и зависи от изпълнението на няколко условия. За да бъде сключена сделката, е необходимо одобрението на регулаторните органи, включително Управлението за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC).

Компанията "Лукойл", освен в Русия, е представен в 27 държави. В 10 държави компанията реализира проекти в областта на проучването и добива. Сред тях са Азербайджан, България, Египет, Мексико и ОАЕ.

През есента на 2025 г. САЩ наложиха санкции срещу "Роснефт'' и "Лукойл''. След това последната обяви продажбата на своите чуждестранни активи.





Как Кремъл реагира на сделката?

Интересите на руските компании трябва да бъдат защитени и уважавани. Това кза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, отговаряйки на въпрос на брифинг относно сделката между "Лукойл" и американската компания Carlyle, съобщават руски медии.

"Считаме санкциите за незаконни и неприемливи – това е основата на нашата позиция. Второ, това са корпоративни споразумения и в този случай не можем да ги коментираме. За нас най-важното е интересите на руската компания да бъдат защитени и отстоявани", заяви Песков.