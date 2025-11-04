Ще получи ли България отсрочка на американските санкции спрямо "Лукойл" и ще въведе ли особен управител на рафинерията в Бургас?

Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията каза в "България сутрин", че има причини за притеснение у политиците заради ситуацията с горивата, но нищо драматично не се случва.

Ограничаването на износа на горива

"Всяка забрана за износ може да влоши нашите отношения с партньорите от ЕС и Сърбия. Няма предпоставки, които да кажат, че спирането на износа е необходимо. Единствено води до намаляване на имиджа на страната", коментира той.

Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива се съгласи с него, че мярката е безпредметна и не зависи нищо от нея.

"Само ще бъде намален стокооборотът и печалбата на страната. Горивата в страната са достатъчни до януари месец. В момента затрудняваме и работата на рафинерията. Няма да се случи нещо по-фрапантно след 21 ноември, което да попречи на бизнеса в страната", заяви той пред Bulgaria ON AIR.

Нашето правителство трябва да спази механизма при поемане на управлението на рафинерията, прехвърляне на активите отнема изключително много време, стана ясно от думите на Николов.

"Дори България да получи отсрочка, тя ще бъде 6 месеца, за да може да се осигури купувач. Ако това не се случи на глобално ниво, нашето правителство трябваBф да бъде активно на местно ниво. Българският актив е изключително ценен, рафинерията има колосално пазарно присъствие и изградена верига на доставки", обясни експертът.

Според него правителството трябва да назначи особен управител, ако няма сделка между "Лукойл" и "Гънвор".

Хаджидимитров добави, че едва ли ще има отказ на американската администрация за сделката. Ще има отсрочка, нашето правителство трябва да бъде подготвено, отбеляза той.

"Ако "Лукойл" не иска да продава, какъвто и инвеститор да се появи, няма как да има сделка. Кой иска да продава в днешно време?", посочи Хаджидимитров и определи "Лукойл" като златна кокошка за бюджета.

Ако до 21 ноември политиците ни не предприемат нищо, всичко ще се прави в последния момент и ще се създаде паника у хората, предупреди Николов.

Накъде тръгват цените на горивата в България

Николов поясни, че част от инвеститорите започват да отпадат заради американските санкции, а "Лукойл" иска да се отърве от всичките си активи глобално.

"Рафинерията има капацитет, има доставки, няма основания за недостиг на горива", категоричен е гостът. Хаджидимитров допълни, че дори цената на горивата да се вдигне, поскъпването ще бъде минимално - с 3-4 стотинки.

Той не смята, че някой ще допусне рафинерията в Бургас да спре да работи. По думите му случващото се в Сърбия едва ли ще се случи в страната ни.

"Пазарът е наситен с горива и в България дори имаме излишък", изтъкна Димитър Хаджидимитров.