Хлебопроизводителите не сме спекуланти. Ние и потребителите сме от една и съща страна на бариерата. Ако има спекула, тя е по веригата след нас. Търговците са тези, които боравят своенравно с един инструмент, който се нарича марж. Това сподели в сутрешния блок на NOVA председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева.

Тя отбеляза, че хлебопроизводителите постоянно получават напомняне от търговските вериги „да внимават“ с доставните цени.

За момента все още запазваме социалния мир в страната, замразявайки доставните цени, но не знаем докога ще е така, ето защо очакваме някаква подкрепа от държавата. Освен това настояваме търговците да покажат по какъв начин формират цените, да покажат кое налага това увеличение на цените по рафтовете, не само на хляба, призова Кукушева.

Тя увери, че от бранша ежедневно се борят за три основни неща: за запазване на качеството на хляба, запазване на работните места и за справедливи цени на насъщния.

На въпрос каква би станала цената на хляба след приемането на еврото у нас след 1-ви януари догодина, Кукушева отговори, че не може да направи такава прогноза, като отново подчерта, че доставните цени са много далеч от пазарните.