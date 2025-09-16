Работници на летищата във Варна и Бургас започват символични протестни действия с искане за изплащане на бонуси за последните три месеца, през които обемът на работа е бил значително завишен.

Служителите на двете летища настояват и за повишение на заплатите. Протестът ще започне символично утре, като служителите ще носят протестни баджове върху работното си облекло и надписи върху транспортните автомобили.

От ръководството на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД, концесионер на двете летища, отговориха с официална позиция, в която потвърждават своето уважение към правата на служителите, предоставени от закона.

"Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД стриктно спазва действащия Колективен трудов договор (КТД), подписан от всички синдикати през миналата година и валиден до 31.12.2025 г. Преговорите за нов КТД за 2026 г. ще започнат през октомври 2025 г., съгласно установената практика от предходните години и в тясно сътрудничество със синдикалните организации", се казва в позицията.

Оттам посочват, че твърденията на двата синдиката на летищните работници са "изненадващи, предвид факта, че откритият диалог със синдикатите никога не е бил прекъсван и обменът на мнения продължава".

"В съответствие с добрите практики, следвайки дългогодишната традиция и конструктивните взаимоотношения, компанията търси градивен диалог и проактивно се обърна към синдикалните организации", казват от "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД

"Като социално отговорен работодател предоставяме на всички наши служители широк пакет от социални придобивки, включително ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, безплатен фирмен транспорт, разширено застрахователно покритие, както и еднократни помощи при брак и раждане на дете. Специална програма допълнително насърчава баланса между професионалния и личния живот и подпомага спортните активности на служителите", заявява в позицията си концесионерът на двете летища.

"Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД остава ангажирана с поддържането на открит и конструктивен диалог с всички синдикални организации, активни на летищата във Варна и Бургас.