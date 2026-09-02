Централната избирателна комисия (ЦИК) определи възнагражденията на членовете на районните избирателни комисии (РИК), секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК), както и на специалистите към РИК за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. По информация на "24 Часа", размерът на сумите няма да бъде по-висок от този, определен за предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Членовете на РИК ще получават месечно възнаграждение от 5 септември 2026 г. до 14 дни включително след изборния ден – 8 ноември 2026 г. При провеждане на балотаж срокът се удължава до 15 ноември 2026 г.

В районите с до 400 секции включително председателят на РИК ще получава 1352 евро месечно, заместник-председателят и секретарят – по 1284 евро, а членовете – по 1220 евро. При райони с над 400 секции месечното възнаграждение на председателя ще бъде 1470 евро, на заместник-председателя и секретаря – по 1397 евро, а на членовете – по 1327 евро.

За членовете на СИК и ПСИК са определени еднократни възнаграждения. Председателят ще получи 185 евро, заместник-председателят и секретарят – по 170 евро, а останалите членове – по 156 евро.

Допълнително 15 евро ще се изплащат на членовете на СИК/ПСИК, които са участвали в приемането на изборните материали и подреждането на помещението в предизборния ден. Същото допълнително възнаграждение ще получават и членовете, които представят протокола и останалите изборни книжа и материали в РИК. Още 15 евро ще се полагат и на членовете на секционна избирателна комисия, предала протокол с данните от гласуването, потвърдени при първото им въвеждане в Изчислителния пункт към РИК.

За различни дейности по подготовката и провеждането на изборите членовете на РИК ще получат и еднократно допълнително възнаграждение от 150 евро. Същата сума ще се изплаща и при произвеждане на нов избор, като тя се превежда еднократно заедно с последното месечно възнаграждение.

За подпомагане работата на районните избирателни комисии могат да бъдат назначавани и специалисти. Експертите към РИК ще получават по 955 евро месечно, а техническите сътрудници – по 682 евро, съобщава NOVA.

През март тази година беше обявено, че председателите на секционните избирателни комисии ще получат възнаграждение от 185 евро, като тогава бяха определени същите ставки за заместниците и редовите членове. Ден по-късно, за вота на 19 април, ЦИК определи възнагражденията на секционните комисии зад граница, където сумите за председател достигаха 335 евро.