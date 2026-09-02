Поморие ще бъде домакин на един от най-цветните културни акценти в края на лятото „Фестивал на занаятите“. На 5 и 6 септември 2026 г. градът ще се превърне в сцена на музика, спектакли и незабравими емоции.

На 5 септември от 20.00 ч. сцената пред НЧ „Просвета 1888“ ще посрещне „Морето в китара“ с Теди Митева, както и обичаните бургаски певици Преслава Минасян и Пени Ставрева. Те ще дадат старт на фестивала с много настроение и музика.



Кулминацията ще бъде на 6 септември от 19.00 часа, когато публиката ще стане свидетел на впечатляващо шоу на кокили, огнен спектакъл и невероятно акробатично представление, вдъхновено от българския фолклор. Вечерта на площада ще продължи с изпълненията на Фолклорна формация „Войводи“, които ще съчетаят автентичното българско звучене с празничната атмосфера на Деня на Съединението.