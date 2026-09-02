Ще продължим политиката за осигуряване на психолози в училищата, към момента те вече са над 1700. Броят на училищата е по-голям и ще се опитаме да покрием цялата училищна мрежа, каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев на заседанието на Комисията по образованието и науката в отговор на актуален въпрос за агресията сред учениците, зададен му от Милена Владкова от парламентарната група на „Прогресивна България”.

Същото се отнася и за педагогическите специалисти, които трябва да са в помощ на училищата с допълнителните действия, които са свързани с агресията при учениците, поясни министърът.





Ще включим и институциите, защото проблемът с агресията е свързан и с непознаване на законодателството, и с носенето на отговорност - от каква възраст става това, каза министър Вълчев. Ще се опитаме да привлечем и представители на прокуратурата, които съвместно с учителите да разкажат на учениците, че такъв тип тежко поведение носи след себе си и тежки последици. Ще се опитаме да включим и известни хора от българския културен живот, за да разберат учениците, че агресията не е път за решаване на проблемите, отбеляза образователният министър.

Ще положим всички усилия това, което е свързано с пораждането на агресия и с причините за нея, да бъде постоянен приоритет в политиките, които водим. Имаме и средства, и различни подходи за работа със семействата с деца, които проявяват склонност към агресия и имат регистрирани такива прояви, каза министър Георги Вълчев.

Той припомни, че има и национална мобилна група за психологическа помощ.