Светът ще надхвърли през следващите години прага на затопляне от 1,5 градуса по Целзий над прединдустриалните нива, определен като ключова цел в Парижкото споразумение за климата, но това не означава отказ от борбата с глобалното затопляне, пише Асошиейтед прес, позовавайки се на доклад на ООН.

В доклад на Програмата на ООН за околната среда (UNEP), публикуван днес, се посочва, че най-оптимистичният сценарий предвижда затоплянето да достигне пик от около 1,8 градуса по Целзий в средата на века, преди постепенно да спадне. При запазване на настоящите политики обаче температурите могат да се повишат с около 2,6 градуса до 2100 г.

Според ООН целта от 1,5 градуса остава в сила, но подходът трябва да се промени - първо да се ограничи максималното затопляне, а след това - температурите да бъдат върнати под прага чрез отказ от използването на изкопаемите горива и технологии за отстраняване на въглероден диоксид от атмосферата.

Земята вече е с около 1,4 градуса по-топла спрямо прединдустриалните нива. Всеки петгодишен период на забавяне на намаляването на емисиите може да добави поне една десета от градуса към максималното затопляне, предупреждават учените.

ООН призовава правителствата едновременно да засилят мерките за адаптация към климатичните промени, тъй като част от последствията вече не могат да бъдат избегнати. Най-тежко засегнати от влошаващото се затопляне се очаква да бъдат по-бедните общности.

Учените подчертават, че прагът от 1,5 градуса не представлява рязка граница, след която климатичните щети внезапно се увеличават. „Всяка десета от градуса, която избягваме, все още означава по-малко щети“, посочва климатологът Андрю Уийвър от Университета на Виктория, който не е участвал в изследването.

„Трябва да живеем с този по-топъл свят, но все още можем да направим много, за да ограничим затоплянето“, отбелязва климатологът Ричард Бетс от Университета на Ексетър, един от авторите на доклада.