Гаранционен фонд, който ще защитава туристите при фалит на туроператор, повече самолетни места и нова система за оценка на качеството на туристическите услуги са сред основните промени, планирани от Министерството на туризма за 2027 г. Правилата за фонда трябва да са готови до края на тази година.

Той трябва да защитава потребителите при фалит на туроператор или други извънредни ситуации, като им гарантира възстановяване на средства за неизпълнени туристически услуги.

Това е една от шестте основни реформи, които Министерството на туризма планира за 2027 г. По думите на министъра на туризма Илин Димитров ще се търси консенсус с бранша, тъй като досега разработените три варианта не получават неговата подкрепа.

Сред останалите приоритети са създаването на фонд за свързаност и реклама и увеличаването на въздушния капацитет. Вече са договорени над 100 000 самолетни места за летния сезон на 2027 г., като се очакват още директни полети, особено от Германия.

Предвиждат се и промени в Закона за туризма, свързани с краткосрочните наеми и използването на туристическия данък. Планът е минимум половината от приходите от него да се насочват към реклама и въздушна свързаност, а останалите средства – към инфраструктура.

Министерството планира и нов подход за измерване на качеството на туристическите услуги. В обектите ще бъдат поставени QR кодове, чрез които посетителите ще могат да оценяват услугите по над 100 критерия. Данните ще се обработват в реално време и ще бъдат използвани от нова туристическа обсерватория.

На 27 септември ще бъдат създадени и две нови структури – асоциация на висшите училища, обучаващи специалисти по туризъм, и обсерватория за качеството на туристическия продукт.

Според Димитров летният сезон през 2026 г. не е провал, въпреки спада на туристите от някои пазари. За периода 1 юни – 31 юли са отчетени 2 602 719 туристи при 2 689 000 за същия период на 2025 г.