Днес от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. Облачността над Североизточна България още от сутринта ще намалее и ще се установява слънчево време. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В Югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23° и 28°, в Югозападна България – до 34°, за София – около 29°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

По-значителна ще бъде облачността над Стара планина и Странджа, където на места ще превалява дъжд. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над Родопите, където ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Предимно слънчево ще бъде над планинските масиви на Югозападна България. Ще духа умерен, а по най-високите части - силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

Над Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, когато по южното крайбрежие ще превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В събота вятърът ще стихне и сутринта ще е прохладно, на места в източните райони и котловините преди обяд ще има ниска облачност или краткотрайна мъгла. През деня ще бъде предимно слънчево и ще започне затопляне. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°. В неделя над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. В следобедните часове над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Дневните температури ще се повишат още. През първите дни от новата седмица ще преобладава слънчево време. След обяд главно над планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31° и 36°, по Черноморието 28°-30°.

В края на периода в Западна България вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. В източната половина от страната ще се задържи предимно слънчево с до умерен югоизточен вятър и все още с високи дневни температури.