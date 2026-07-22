Моторист е пострадал при пътен инцидент в Бургас, след като той и шофьор на джип са преминали едновременно на червен светофар. Въпреки сблъсъка, 31-годишният водач на мотоциклета е без опасност за живота и е освободен за домашно лечение.

Инцидентът е станал вчера сутринта, около 06:20 ч., на кръстовището между улиците „Александър Георгиев-Коджакафалията“ и „Въстаническа“ в бургаския комплекс „Меден рудник“, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Районът е известен с натовареното си движение.

Според данните на полицията, 31-годишен мъж с мотоциклет „Ямаха“ и 55-годишен водач на „Ленд Роувър“ с ремарке са навлезли в кръстовището на забранен сигнал. Едновременното нарушение е довело до сблъсък между двете превозни средства.

Пострадалият моторист е откаран в УМБАЛ-Бургас. Лекарите са установили фрактура на лявата лопатка и охлузвания по тялото, след което са го освободили за домашно лечение.