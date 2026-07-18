Цистерна се запали на автомагистрала „Тракия“ между Пловдив и Пазарджик в посока София. Движението временно се пренасочва в изпреварващата лента, съобщават от АПИ.

Инцидентът е станал в участъка на АМ „Тракия“ при км 107+500, където гори тежкотоварен автомобил, спрял в аварийната лента. Затова временно движението се извършва в изпреварващата лента, а на място работи екип на Пътна полиция, съобщават от АПИ.

Няма данни за пострадали хора.

Причината за пожара не е посочена в съобщението на АПИ и не е ясно колко време ще продължи ограничението на движението.