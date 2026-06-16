Поскъпването на услугите вдигана рекордно инфлацията, показват данни на НСИ. Годишната инфлация към края на месец май е 6,9%. Това е най-високата инфлация от 33 месеца насам, или от близо три години.

За последно по-висока беше инфлацията през месец август 2023 г., когато бързото покачване на цените заради войната в Украйна още не се беше укротило.

По отношение на основните групи стоки и услуги, данните на НСИ показват, че годишното покачване на цените на храните е с 4,4%, нехранителните стоки са поскъпнали със 7 на сто, цените в общественото хранене са вдигнати с 10,1%, а услугите са поскъпнали с 8,7 на сто.

Вдигането на цените на ресторанти и заведения е по-голямо от общото поскъпване на услугите. Но за ресторанти хората дават по-малко пари, отколкото за фризьори, майстори, доктори, транспорт, кина и всякакви други услуги.

Затова именно поскъпването на услугите има най-голяма роля за отчетената рекордна инфлация.

Поскъпването на някои услуги може да бъде обяснено с вдигането на цените на горивата след началото на войната в Иран. В рамките на година дизелът за автомобили е поскъпнала с 45,4%, а бензинът с 27%, показват данните на НСИ.

Донякъде това може да обясни вдигането на цените на шофьорските курсове с 21 на сто и на куриерските услуги с над 20 на сто. Но са поскъпнали и много услуги, чиито цени не са свързани с поскъпването на горивата.

Например фризьорите са вдигнали тарифите си с 16,9% в рамките на година, а религиозните услуги са поскъпнали с 23,3 на сто. Услуги, свързани с поддържане и ремонт на жилището, както и ремонтът на автомобили и на компютърна техника са поскъпнали с около 15 на сто за година.

При ремонта на домакински уреди повишението на цените е по-малко - с близо 12 на сто. Ветеринарните и други услуги за домашни любимци са поскъпнали с 23,9%.

Това вдигане на цените на услугите не може да бъде обяснено с поскъпването на горивата за автомобили. Допълнителен аргумент за това е, че войната в Иран започна в края на февруари, а поскъпването на услугите започна много по-рано.

В рамките на година ресторанти, кафенета и заведения са вдигнали цените си с 10,1%, точно колкото е поскъпването и на билетите за кина, театри и концерти, показват данните на НСИ. Поскъпването на организирани почивки и туристически пътувания е доста по-голямо - с 18,9 на сто.

Поскъпването на храните и безалкохолните в рамките на година е с 4,4 на сто, близо два пъти по-малко от покачването на цените на услугите. Но хората купуват храна всеки ден, затова са много по-чувствителни при всяка промяна в цените.

Най-голямо е поскъпването на домати, краставици, чушки и тиквички - с над 46 на сто спрямо миналата година по това време. Именно тях хората слагат най-често на трапезата си, което сериозно удря семейните бюджети. П

ри костилковите и семкови плодове повишението на цените е с над 20 на сто. Съществено е и поскъпването на яйцата - с близо 12 на сто, на рибата с 11,3%, както и на подправките и билките - с над 10%.

При останалите храни повишението на цените в рамките на година е по-малко. Но като цяло семейните бюджети значително са затруднени от поскъпването на услугите, на доматите, чушките и краставиците.

Поскъпване на някои услуги в рамките на година