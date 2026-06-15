Президентът на САЩ Доналд Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф подписаха по електронен път споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Това съобщи високопоставен представител на американската администрация, предаде АФП.

„Президентът искаше да го подпише лично, защото желаеше да покаже своята решимост да доведе този процес до успешен край“, заяви по време на телефонна конференция представителят, който пожела да остане анонимен.